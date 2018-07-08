Tarık’tan 200 bin euro’luk feda – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Tarık’tan 200 bin euro’luk feda

    Tarık’tan 200 bin euro’luk feda
    Abdurrahim Albayrak'ın, "Konuştum. Kulüp arıyor. Belki 'ya gidecek" dediği , takımda kalırsa ücretinde indirim yapacak. Sözleşmesi gereği bu sezon 1 milyon 605 bin euro garanti para kazanacak olan 27 yaşındaki oyuncunun 1.4 milyon euro almayı kabul ettiği bildirildi
    1. 8.7.2018
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