Garry’ye Celta kancası
İspanyol ekibi, Galatasaray’da büyük çıkış yapan Rodrigues’i transfer listesine dahil etti
İspanyol basını, hem kanat hem de forvet oynayabilen bir futbolcu arayan Celta'nın listesinde sarıkırmızılı ekipten Garry Rodrigues, Guingamp'tan Clement Grenier ve Monterrey'den Çesar Montes'in yer aldığını açıkladı. Celta'nın yakında Galatasaray'la temasa geçip resmi teklif sunması bekleniyor. Aslan, Garry için en az 15 milyon euro istiyor.
Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu da renklerine bağlamıştı.
BETİS'E PAHALI GELDİ
Rodrigues için Real Betis'in de nabız yokladığı ancak istenen bonservis ücretini pahalı bularak geri adım attığı kaydedildi.
- 6.7.2018
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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