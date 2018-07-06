Garry’ye Celta kancası – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Garry’ye Celta kancası

    Garry’ye Celta kancası

    ekibi, ’da büyük çıkış yapan Rodrigues’i transfer listesine dahil etti

    Galatasaray'da bu sezon 10 gol, 11 asistlik performansı ile dikkat çeken Garry Rodrigues'e ekibi göz koydu.

    basını, hem kanat hem de forvet oynayabilen bir futbolcu arayan Celta'nın listesinde sarıkırmızılı ekipten Garry Rodrigues, Guingamp'tan Clement Grenier ve Monterrey'den Çesar Montes'in yer aldığını açıkladı. Celta'nın yakında 'la temasa geçip resmi teklif sunması bekleniyor. Aslan, Garry için en az 15 milyon euro istiyor.

    Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo, 'dan Okay Yokuşlu'yu da renklerine bağlamıştı.

    BETİS'E PAHALI GELDİ
    Rodrigues için Real Betis'in de nabız yokladığı ancak istenen bonservis ücretini pahalı bularak geri adım attığı kaydedildi.
    1. 6.7.2018
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