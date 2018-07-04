VIP’ler satışta – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ler satışta

    VIP’ler satışta
    G.SARAY'da kombine satışları sürüyor. koltuklar genel satışa sunuldu. Bu özel koltukların fiyatı 7.500 'den başlıyor. 15.000 TL'ye kadar gidiyor. Sarı-kırmızılı yönetim hem taraftarların hem de şirketlerin bu koltuklara ilgi göstermesini bekliyor.
    1. 4.7.2018
    Etiketler:
    VIP, TL
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