Potada 2. torbada
EuroCup'ta mücadele edecek Galatasaray'ın torbası belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yarın çekilecek kurada 2. torbada yer alacak
İŞTE RAKİPLER
1. TORBA: L.Kuban, Kızılyıldız, U.Malaga, Valencia
2. TORBA: GALATASARAY, U.Kazan, Zenit, Cedevita
3. TORBA: E.Trento, Turin, Brescia, Alba Berlin
?4. TORBA: TOFAŞ, TÜRK TELEKOM, Rytas, Ulm
5. TORBA: Limoges, Andorra, S.Frankfurt, Partizan
6. TORBA: Mornar, Asvel, Monaco, Gdynia
- 4.7.2018
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
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