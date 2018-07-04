Potada 2. torbada – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Potada 2. torbada

    Potada 2. torbada

    'ta mücadele edecek 'ın torbası belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yarın çekilecek kurada 2. torbada yer alacak

    'yi önümüzdeki sezon 'ta temsil edecek takımlarımızın kura öncesi torbaları belirlendi. , 2. torbada yer alıyor. Kura 5 Temmuz 2018 Perşembe günü 15.15'te çekilecek. Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi çalkantılı günler geçiriyor. Koç önceki gün istifasını sunmuştu. Dün öğle saatlerinde başkan ile bir araya gelip bundan vazgeçti.

    İŞTE RAKİPLER

    1. TORBA: L.Kuban, Kızılyıldız, U.Malaga,
    2. TORBA: GALATASARAY, U.Kazan, Zenit, Cedevita
    3. TORBA: E.Trento, Turin, Brescia,
    ?4. TORBA: TOFAŞ, , Rytas, Ulm
    5. TORBA: Limoges, Andorra, S.Frankfurt, Partizan
    6. TORBA: Mornar, Asvel, Monaco, Gdynia
    1. 4.7.2018
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