Saltanatı sona erdi! – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Saltanatı sona erdi!

    Saltanatı sona erdi!
    TRANSFER olduğu günden bu yana hiçbir hocanın gözüne giremeyen, taraftarın da hiç istemediği ile yollar sonunda ayrılıyor. 'in birebir görüştüğü futbolcu takımdan gitmeyi kabul etti. Yıllık 1.6 milyon euro alan Tarık'ın sözleşmesi 600 bin euro'ya fesh edilecek.
    1. 4.7.2018
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