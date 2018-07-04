Saltanatı sona erdi!
- 4.7.2018
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Fenerbahçe Doğuş, San Antonio Spurs'ten Joffrey Lauvergne ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
Enda 26 yaşında.
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Beşiktaş ile Babel arasında restleşme
Toplam 3
Yorum
kartal allah gözlerini doyursun aç...........................................
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Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!
Toplam 6
Yorum
Kartalım Vida Beşiktaş değilde başka avrupa takımlarında olsaydı şuan 60m eurolar konuşulurdu. Yazıkki ligimiz ayağa vuruluyor. Avrupa ayrmclık yapyo
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