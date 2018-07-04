Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, İngiltere seferinden eli boş dönüyor.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, İngiltere seferinden eli boş dönüyor. Hafta sonunda eski futbolcuları Ndiaye ve Jason Denayer için görüşmeler yapan Albayrak, Nijeryalı Ahmed Musa'yı da yoklamıştı. Ancak Albayrak, Ada seferinden istediği sonucu alamadı.
JASON DENAYER
City, 4 sezondur kiraladığı oyuncusunu artık satmak istiyor. Belirlediği 10 milyon euro'luk bonservis Aslan'ın bütçesini çok aşıyor.
BADOU NDİAYE
Küme düşen Stoke, kiralama bedeli olarak 4 milyon euro istedi. Ndiaye de 3 milyon euro talep ediyor. Toplamda 7 milyon euro'luk rakam ürkütüyor.
AHMED MUSA
Leicester City 5 milyon euro'ya kiralayabileceklerini söyledi. Bu rakamı duyan Abdurrahim Albayrak görüşmeleri şimdilik askıya aldı.
DONK SAVUNMASI
Galatasaray'da geçen yıl 1.5 milyon euro'ya oynayan Ryan Donk'un zamlı sözleşmesi konuşuluyor. Kontratı 1 milyon 895 bin euro garanti maaşa yükseltilmişti. Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda 21 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzayacak ve 200 bin euro prim alacak. PUAN başı da 5 bin euro prim var. Eleştirilere Abdürrahim Albayrak cevap verdi: Donk için verdiğimiz rakamlar çok değil. 32 yaşında ama çok kaliteli. Bu seviyede bir ismi yurt dışından almaya kalksak bonservisini 3-4 milyon euro. Kendi alacağıyla birlikte rakam 6-7 milyon euro'ları bulurdu. Biz Donk'a sadece yıllık ücret ödeyeceğiz.
- 4.7.2018
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Toplam 2
Yorum
Enda 26 yaşında.
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Beşiktaş ile Babel arasında restleşme
Toplam 3
Yorum
kartal allah gözlerini doyursun aç...........................................
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Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!
Toplam 6
Yorum
Kartalım Vida Beşiktaş değilde başka avrupa takımlarında olsaydı şuan 60m eurolar konuşulurdu. Yazıkki ligimiz ayağa vuruluyor. Avrupa ayrmclık yapyo
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