Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Abdürrahim Albayrak 'den eli boş dönüyor

    Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor

    'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, seferinden eli boş dönüyor.

    'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, seferinden eli boş dönüyor. Hafta sonunda eski futbolcuları Ndiaye ve için görüşmeler yapan Albayrak, Nijeryalı Ahmed Musa'yı da yoklamıştı. Ancak Albayrak, Ada seferinden istediği sonucu alamadı.

    JASON DENAYER
    City, 4 sezondur kiraladığı oyuncusunu artık satmak istiyor. Belirlediği 10 milyon euro'luk bonservis Aslan'ın bütçesini çok aşıyor.

    BADOU NDİAYE
    Küme düşen Stoke, kiralama bedeli olarak 4 milyon euro istedi. Ndiaye de 3 milyon euro talep ediyor. Toplamda 7 milyon euro'luk rakam ürkütüyor.

    AHMED MUSA
    Leicester City 5 milyon euro'ya kiralayabileceklerini söyledi. Bu rakamı duyan görüşmeleri şimdilik askıya aldı.

    DONK SAVUNMASI
    Galatasaray'da geçen yıl 1.5 milyon euro'ya oynayan 'un zamlı sözleşmesi konuşuluyor. Kontratı 1 milyon 895 bin euro garanti maaşa yükseltilmişti. ve Avrupa Kupaları'nda 21 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzayacak ve 200 bin euro prim alacak. PUAN başı da 5 bin euro prim var. Eleştirilere Abdürrahim Albayrak cevap verdi: Donk için verdiğimiz rakamlar çok değil. 32 yaşında ama çok kaliteli. Bu seviyede bir ismi yurt dışından almaya kalksak bonservisini 3-4 milyon euro. Kendi alacağıyla birlikte rakam 6-7 milyon euro'ları bulurdu. Biz Donk'a sadece yıllık ücret ödeyeceğiz.

    1. 4.7.2018
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