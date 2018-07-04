Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor

Galatasaray'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, İngiltere seferinden eli boş dönüyor. Hafta sonunda eski futbolcuları Ndiaye ve Jason Denayer için görüşmeler yapan Albayrak, Nijeryalı Ahmed Musa'yı da yoklamıştı. Ancak Albayrak, Ada seferinden istediği sonucu alamadı.



JASON DENAYER

City, 4 sezondur kiraladığı oyuncusunu artık satmak istiyor. Belirlediği 10 milyon euro'luk bonservis Aslan'ın bütçesini çok aşıyor.



BADOU NDİAYE

Küme düşen Stoke, kiralama bedeli olarak 4 milyon euro istedi. Ndiaye de 3 milyon euro talep ediyor. Toplamda 7 milyon euro'luk rakam ürkütüyor.



AHMED MUSA

Leicester City 5 milyon euro'ya kiralayabileceklerini söyledi. Bu rakamı duyan Abdurrahim Albayrak görüşmeleri şimdilik askıya aldı.



DONK SAVUNMASI

Galatasaray'da geçen yıl 1.5 milyon euro'ya oynayan Ryan Donk'un zamlı sözleşmesi konuşuluyor. Kontratı 1 milyon 895 bin euro garanti maaşa yükseltilmişti. Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda 21 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzayacak ve 200 bin euro prim alacak. PUAN başı da 5 bin euro prim var. Eleştirilere Abdürrahim Albayrak cevap verdi: Donk için verdiğimiz rakamlar çok değil. 32 yaşında ama çok kaliteli. Bu seviyede bir ismi yurt dışından almaya kalksak bonservisini 3-4 milyon euro. Kendi alacağıyla birlikte rakam 6-7 milyon euro'ları bulurdu. Biz Donk'a sadece yıllık ücret ödeyeceğiz.