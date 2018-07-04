Galatasaray'da Tolga Ciğerci’siz antrenman – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da ’siz antrenman

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    hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

    hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların 'nde yaptığı çalışmada yine yoktu. olduğunu öne sürerek idmanlarda yer almayan gurbetçi futbolcuyu de yaklaşan sezon öncesi kadrosunda düşünmüyor. İmparator'un Tolga'yı yurt dışındaki hazırlık kampı kafilesine alması da beklenmiyor.

    EMRE İÇİN TOLGA+PARA
    G.Saray'da 'in çok istediği Emre Akbaba için ile görüşmeler sürüyor. Cimbom ilk aşamada ve 4 milyon euro önerdi. Alanya yönetimi 7'den başladığı pazarlıklarda küçük bir indirime gitti. Tolga'nın Aslan'dan kazandığı 2 milyon euro da transferin önündeki bir engel.

    1. 4.7.2018
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