Galatasaray'da Tolga Ciğerci’siz antrenman
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmada Tolga Ciğerci yine yoktu. Ağrıları olduğunu öne sürerek idmanlarda yer almayan gurbetçi futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim de yaklaşan sezon öncesi kadrosunda düşünmüyor. İmparator'un Tolga'yı yurt dışındaki hazırlık kampı kafilesine alması da beklenmiyor.
EMRE İÇİN TOLGA+PARA
G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Emre Akbaba için Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor. Cimbom ilk aşamada Tolga Ciğerci ve 4 milyon euro önerdi. Alanya yönetimi 7'den başladığı pazarlıklarda küçük bir indirime gitti. Tolga'nın Aslan'dan kazandığı 2 milyon euro da transferin önündeki bir engel.
- 4.7.2018
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kartal allah gözlerini doyursun aç...........................................
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Kartalım Vida Beşiktaş değilde başka avrupa takımlarında olsaydı şuan 60m eurolar konuşulurdu. Yazıkki ligimiz ayağa vuruluyor. Avrupa ayrmclık yapyo
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