Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları! Tolga Ciğerci yine gelmedi
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dar alan oyunları üzerinde durulduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılı ekipte Tolga Ciğerci'nin bugünkü idmanda da yer almadığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 3.7.2018 21:40
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları! Tolga Ciğerci yine gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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