Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları! Tolga Ciğerci yine gelmedi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Galatasaray'da hazırlıkları! Tolga Ciğerci yine gelmedi

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları! Tolga Ciğerci yine gelmedi

    Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

    Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dar alan oyunları üzerinde durulduğu kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı ekipte Tolga Ciğerci'nin bugünkü idmanda da yer almadığı aktarıldı.

    Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 3.7.2018 21:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları! Tolga Ciğerci yine gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN