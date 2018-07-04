İnter’e gitti – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’e gitti

    <a href="/index/inter?id=cb0886b2-5f16-4bc1-ac5e-805d410847cd" class="" rel="tag">İnter</a>’e gitti
    Cimbom'un geçtiğimiz sezon uzun süre peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah, 'da kaldı. 'un sezon başında ve devre arasında 'a vermediği tecrübeli sol kanat oyuncusu tercihini 'den yana kullandı. Bonservisi elinde olan Asamoah, ile 4 yıllığına anlaştı.
    1. 4.7.2018
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