Fatih Terim Ndiaye'yi istedi – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ndiaye'yi istedi

    Fatih Terim Ndiaye'yi istedi

    arayışlarını sürdüren yönetimi 'in verdiği rapor doğrultusunda Ndiaye'yi takıma kazandırma planları yapıyor.

    'da , yönetime verdiği raporda "Üç kulvarda mücadele edeceğiz. Feghouli ve Belhanda'nın oyun kurma özelliklerinden memnun değilim. Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağımız için kaliteli bir 10 numaraya ihtiyacım var. Badou Ndiaye'nin geri dönme, Galatasaray'da oynama isteği varsa hemen takıma kazandıralım" şeklinde rapor verdi.

    Bunun üzerine harekete geçen yönetim İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ı görevlendirdi. Albayrak'ın Badou Ndiaye ile bir görüşme yaptığı ve bu oyuncunun "Galatasaray'a gelmeye hazırım. Kulübümü ikna edin" dediği öğrenildi.

    Cim-Bom'un İkinci Başkanı'nın Ndiaye'nin kulübü ile son bir görüşme yapacağı ve satın alma opsiyonu ile kiralama ve bir sonraki satıştan pay verme teklifinde bulunacağı öğrenildi. Senegalli Ocak'taki ara transferde Stoke City'ye 16 milyon euroya olmuştu.


    1. 4.7.2018 10:55
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