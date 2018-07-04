Fatih Terim Ndiaye'yi istedi
10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusunda Ndiaye'yi takıma kazandırma planları yapıyor.
Bunun üzerine harekete geçen yönetim İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ı görevlendirdi. Albayrak'ın Badou Ndiaye ile bir görüşme yaptığı ve bu oyuncunun "Galatasaray'a gelmeye hazırım. Kulübümü ikna edin" dediği öğrenildi.
Cim-Bom'un İkinci Başkanı'nın Ndiaye'nin kulübü Stoke City ile son bir görüşme yapacağı ve satın alma opsiyonu ile kiralama ve bir sonraki satıştan pay verme teklifinde bulunacağı öğrenildi. Senegalli 10 numara Ocak'taki ara transferde Stoke City'ye 16 milyon euroya transfer olmuştu.
- 4.7.2018 10:55
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Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Fatih Terim Ndiaye'yi istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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