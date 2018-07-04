Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a yaklaşıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a yaklaşıyor

    Kulübünde Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli futbol takımının Passolig kart satışları yükselişe geçti.

    Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre haziran ayı başında 698 binde olan Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, bir aylık sürede 12 binden fazla kart satın aldı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, yaz dönemi olmasına rağmen takımlarının Passolig kartlarına büyük ilgi gösterdi.

    Galatasaray'a yaklaşıyor
    Sarı-lacivertli kulüp, Passolig kart sayısında önde olan 'a biraz daha yaklaştı.

    2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Passolig Kart Ligi'nde lider olan sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda bu unvanı 'a bırakmıştı.

    'nin şu an 710 bin 758 Passolig kart sahibi taraftarı var. , 749 bin 841 kartla lider olurken, sarı-lacivertli ekip ikinci sırada bulunuyor.

    , 647 bin 639 Passolig kart satışına sahipken, 212 bin 149 satış yaptı.

    1. 4.7.2018 11:57
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