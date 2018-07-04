Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Fenerbahçe Kulübünde Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli futbol takımının Passolig kart satışları yükselişe geçti.
Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bir aylık sürede 12 binden fazla kart satın aldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, yaz dönemi olmasına rağmen takımlarının Passolig kartlarına büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray'a yaklaşıyor
Sarı-lacivertli kulüp, Passolig kart sayısında önde olan Galatasaray'a biraz daha yaklaştı.
2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Passolig Kart Ligi'nde lider olan sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda bu unvanı Galatasaray'a bırakmıştı.
Fenerbahçe'nin şu an 710 bin 758 Passolig kart sahibi taraftarı var. Galatasaray, 749 bin 841 kartla lider olurken, sarı-lacivertli ekip ikinci sırada bulunuyor.
Beşiktaş, 647 bin 639 Passolig kart satışına sahipken, Trabzonspor 212 bin 149 satış yaptı.
- 4.7.2018 11:57
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Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
FB ZATEN GALATASARAYDAN ÜSTÜN KOÇLA FUTBOLDADA PATLAMA OLACAK FENERBAHÇE HER ALANDA DÜNYA LİDERİ OLACAK
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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