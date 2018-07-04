Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    hazırlıklarına devam etti

    Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

    yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idman ile sürdürdü.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler idmanın ilk bölümünde salonda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde sahada yer alan sarı-lacivertli ekipte 'nda mücadele eden Nabil Dirar ile kasık fıtığı ameliyatı olan 'ın haricinde eksik futbolcu bulunmadı. Mehmet Topal çalışmalarını salonda sürdürdü.

    Fenerbahçeli futbolcular yarım saati basına açık olan bölüme ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idmanın kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleşeceği ifade edildi.

    Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de çalışmaları yakından takip etti.

    1. 4.7.2018 12:02
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