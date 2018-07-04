Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idman ile sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler idmanın ilk bölümünde salonda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde sahada yer alan sarı-lacivertli ekipte Dünya Kupası'nda mücadele eden Nabil Dirar ile kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal'ın haricinde eksik futbolcu bulunmadı. Mehmet Topal çalışmalarını salonda sürdürdü.
Fenerbahçeli futbolcular yarım saati basına açık olan bölüme ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idmanın kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleşeceği ifade edildi.
Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de çalışmaları yakından takip etti.
- 4.7.2018 12:02
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Fenerbahçe Galatasaray'a yaklaşıyor
Toplam 3
Yorum
FB ZATEN GALATASARAYDAN ÜSTÜN KOÇLA FUTBOLDADA PATLAMA OLACAK FENERBAHÇE HER ALANDA DÜNYA LİDERİ OLACAK
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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