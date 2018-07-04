Fenerbahçe, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    , Fransız pivot 'i 2 sezonluğuna kadrosuna kattı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de forması giyen Fransız pivot ile 2019-2020 sezonu sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, 2,11 metre boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen 26 yaşındaki Lauvergne'in kariyeri hakkında bilgi verilirken, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.


    1. 4.7.2018 13:18
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