Fenerbahçe, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Joffrey Lauvergne'i 2 sezonluğuna kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonu sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 2,11 metre boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen 26 yaşındaki Lauvergne'in kariyeri hakkında bilgi verilirken, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.
- 4.7.2018 13:18
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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