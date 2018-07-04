Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arsenal forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere ile anlaşan sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuya vereceği ücret belli oldu
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 13:22:38
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Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonda iddialı bir kadro kurup hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor.
Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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Habertürk'ün haberine göre; kulübün mali durumunu göz önünde bulundurarak önceliği maliyeti düşük isimler veren Sarı-Lacivertli yönetim, Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Jack Wilshere'i listenin başına almıştı.
Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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Orta saha için adı geçen adaylar içinde en iddialı futbolculardan biri olan İngiliz yıldız, geçen hafta kardeşiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.
Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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Hem şehri hem de tesisleri gezen 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra Türkiye'den ayrılıp Londra'ya dönüştü.
Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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Bu süreçte Arsenal, resmi olarak Jack Wilshere ile yolları ayırdığını açıklarken, başarılı futbolcunun Sarı-Lacivertli formayı giymesinin an meselesi olduğu öğrenildi.