Jack Wilsherein Fenerbahçeden alacağı ücret belli oldu - Galeri - Fotomaç
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
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    Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arsenal forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere ile anlaşan sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuya vereceği ücret belli oldu
    4 Temmuz 2018 Çarşamba, 13:22:38
    Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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    • 9
    Jack Wilsherein Fenerbahçeden alacağı ücret belli oldu

    Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonda iddialı bir kadro kurup hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor.

    Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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    • 9
    Jack Wilsherein Fenerbahçeden alacağı ücret belli oldu

    Habertürk'ün haberine göre; kulübün mali durumunu göz önünde bulundurarak önceliği maliyeti düşük isimler veren Sarı-Lacivertli yönetim, Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Jack Wilshere'i listenin başına almıştı.

    Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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    • 9
    Jack Wilsherein Fenerbahçeden alacağı ücret belli oldu

    Orta saha için adı geçen adaylar içinde en iddialı futbolculardan biri olan İngiliz yıldız, geçen hafta kardeşiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.

    Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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    • 9
    Jack Wilsherein Fenerbahçeden alacağı ücret belli oldu

    Hem şehri hem de tesisleri gezen 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra Türkiye'den ayrılıp Londra'ya dönüştü.

    Jack Wilshere'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
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    • 9
    Jack Wilsherein Fenerbahçeden alacağı ücret belli oldu

    Bu süreçte Arsenal, resmi olarak Jack Wilshere ile yolları ayırdığını açıklarken, başarılı futbolcunun Sarı-Lacivertli formayı giymesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

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