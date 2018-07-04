Joffrey Lauvergne Fenerbahçe Doğuş'ta
San Antonio Spurs'ten ayrılan Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Doğuş'ta oynayacağını açıkladı.
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