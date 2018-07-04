Trezeguete Aslan oluyor! İşte Galatasaraydan alacağı ücret... - Galeri - Fotomaç
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...

    Galatasaray'da Mısırlı yıldız Trezeguet'in transferi an meselesi. Sarı-kırmızılılar, dün İstanbul'a gelen 23 yaşındaki futbolcuya hafta içinde imza attırmayı ve cumartesi günü başlayacak olan İsviçre kampına yetiştirmeyi hedefliyor. Trezeguet'in yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi
    4 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:13:15 Güncelleme: 10:13:26
    Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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    Trezeguete Aslan oluyor! İşte Galatasaraydan alacağı ücret...

    Galatasaray, Trezeguet transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

    Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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    Trezeguete Aslan oluyor! İşte Galatasaraydan alacağı ücret...

    Trezeguet'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile iki hafta önce görüşüp prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, dün de tatilini yarıda keserek Kahire'den İstanbul'a gelen oyuncu ile pazarlık masasına oturdu.

    Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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    Trezeguete Aslan oluyor! İşte Galatasaraydan alacağı ücret...

    Sarı-kırmızılı kulübün hafta içinde bu transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

    Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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    Trezeguete Aslan oluyor! İşte Galatasaraydan alacağı ücret...

    'DEVLER LİGİ İÇİN CİMBOM'
    Cimbom, Trezeguet için yüzde 18 KDV ile birlikte Kasımpaşa Kulübü'ne 5.9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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    Trezeguete Aslan oluyor! İşte Galatasaraydan alacağı ücret...

    Mısırlı orta saha da sezon başına yaklaşık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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