Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
Galatasaray'da Mısırlı yıldız Trezeguet'in transferi an meselesi. Sarı-kırmızılılar, dün İstanbul'a gelen 23 yaşındaki futbolcuya hafta içinde imza attırmayı ve cumartesi günü başlayacak olan İsviçre kampına yetiştirmeyi hedefliyor. Trezeguet'in yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:13:15
Güncelleme: 10:13:26
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Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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Galatasaray, Trezeguet transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.
Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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Trezeguet'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile iki hafta önce görüşüp prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, dün de tatilini yarıda keserek Kahire'den İstanbul'a gelen oyuncu ile pazarlık masasına oturdu.
Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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Sarı-kırmızılı kulübün hafta içinde bu transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.
Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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'DEVLER LİGİ İÇİN CİMBOM'
Cimbom, Trezeguet için yüzde 18 KDV ile birlikte Kasımpaşa Kulübü'ne 5.9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Trezeguet'e Aslan oluyor! İşte Galatasaray'dan alacağı ücret...
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Mısırlı orta saha da sezon başına yaklaşık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.