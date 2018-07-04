Emre’ye 5 verilmez

Trezeguet'yi, Fatih Terim çok istiyor.

Sizce alınmalı mı?

Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali koşullar ve UEFA yaptırımları Trezeguet için 5 milyon euro ödemeye izin vermez. Örneğin Galatasaray Nagatomo'yu 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldı ama karşılığında 2 milyon 400 bir euro'ya Cavanda'yı elden çıkardı.

Kasımpaşa haklı olarak yüksek bir meblağ talep ediyor. Trezeguet'yi almak Terim'in planları arasındaydı.

Eğer Kasımpaşa yönetimi bonservis bedelinde indirim yapmazsa bu transfer gerçekleşmez. Trezeguet'yi oyuncu olarak beğeniyorum.

Çabuk, hızlı ve mücadeleci.

Dünya Kupası'nda izlerken savunmaya sık sık yardıma gelmesi ile göz doldurdu.

G.Saray yönetimi Trezeguet konusunda Kasımpaşa ile şöyle bir anlaşma yapmalı;

Trezeguet, G.Saray'a gelsin Şampiyonlar Ligi'nde oynasın.

Yıldızı parlar, Avrupa'dan teklifler gelirse Paşa satıştan belirlenecek oranda bir pay alsın. Bu anlaşma ile hem Paşa hem de G.Saray kazanır.

Trezeguet de mutlu olur. z Emre ile Trezeguet aynı maliyette. İkisinden biri alınabilirse hangisi gelmeli?

Emre Akbaba, G.Saray'ın orta sahasında çok iş yapar.

Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Ocak 2019'da kurallar gereği Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme imzalayabilir.

Sözleşmesi bitecek futbolcuya 5 milyon euro vermek büyük yanlış olur.

Bu hatayı geçmişte devre arasında Donk'u alarak Dursun Özbek yapmıştı. Çünkü 5 ay sonra Donk'un sözleşmesi bitiyordu. Emre Akbaba da duyduğum kadarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyormuş. Sözleşmesini uzatmayacakmış. Alanyaspor akıllı davranmalı, sezon sonunda bedavaya gidecek oyuncusunun Galatasaray'a uygun bir fiyata transfer olmasına yeşil ışık yakmalı.

Şayet ikisinin maliyeti de 5 milyon euro olacaksa ikisi de alınmalı. Ama biri alınmak zorunda kalınacaksa öncelik Emre Akbaba olmalı. z Galatasaray hangi bölgelere takviye yapmalıdır?

Terim'in elinde şampiyon olmuş bir kadro var. Bu başarıyı da bu oyuncular Terim ile elde etti. G.Saray'ın öyle çok bölgeye transfere ihtiyacı yok. Muslera'nın arkasına iyi bir yerli kaleci, orta saha ve stopere birer oyuncu gerekir.

Ayrıca Gomis'e rekabet ortamında "Artık tek değilsin, ben de varım" diyebilecek bir golcü düşünülmeli.

Çünkü mevcut kadroda bütün oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor.

Eğer Tolga, Eren, Belhanda iyi fiyatlara satılır veya takasta kullanılabilirse Fatih Terim kulübeyi güçlendirerek ekstra oyuncular alabilir. z Ryan Donk'a verilen yeni zamlı sözleşmeyi nasıl yorumluyor sunuz?

Donk, G.Saray ile zamlı sözleşme yapmayı hak etti.

Terim ile birlikte Hollandalı oyuncu müthiş bir yükseliş yakaladı. Öncelikle Donk'un profesyonellik anlayışına saygı duymak gerekir.

Sözleşmesinin bitimine 5 ay kala Tarık Çamdal gibi "Yan gelip yatarım. Paramı alırım.

Sezon sonunda istediğim kulübe giderim" demedi.

Yüreğini ortaya koydu, tekmeye kafasını soktu, şampiyonluğa ciddi katkı sağladı. Terim, Donk'un neler yapabileceğini, yaptıklarına bakarak biliyor.

Mailcilere ceza verin

UEFA'da G.Saray'ın ikinci kez incelemeye alınması nasıl yorumladınız? UEFA ciddi bir kurum. Alel acele asla karar vermezler. UEFA, verdiği kararın arkasında duracaktır. Tersi durumunda ise bir çok kulüp G.Saray'ı emsal gösterip UEFA'ya davalar açabilir. Kaldı ki UEFA, G.Saray'a "Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksın" mektubunu yolladı. G.Saray'ın UEFA ile yaptığı anlaşma bu mektubu da gözetirsek 4 yıl sürecek. Ancak Türkiye'de bazı art niyetli insanlar UEFA'ya sürekli baskı yapıyorlar. G.Saray Yönetimi, UEFA'ya mail yoluyla mesaj atanları tespit edip bu kişileri mahkemeye vermelidir. z Başkanın tehditvari açıklamaları nasıl? Başkan Cengiz'in sakinliğini koruması gerekir. Çünkü UEFA görüşmeleri sırasında başkan Cengiz ve yanındakiler süreci başarı ile yürüttü. Sosyal medyanın ve art niyetli kişilerin yaratmaya çalıştığı kaos ortamına başkan düşmemeli. Sakin kalmalı gerekirse UEFA'dan randevu alıp "Bu söylenenler nedir?" diye bir görüş alış verişinde bulunmalı. Galatasaray'ın haklı tarafı var. Çünkü UEFA'nın Galatasaray ile ilgili yaptırımları hem kendi sitesinde hem de Türk medyasında çarşaf çarşaf yer aldı.

YILMAZ ŞENOL SORDU-LEVENT TÜZEMEN CEVAPLADI