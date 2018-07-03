Galatasaray'ın istediği Serkan Kırıntılı Konyaspor'da kaldı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın istediği 'da kaldı

    Galatasaray'ın istediği Serkan Kırıntılı Konyaspor'da kaldı

    Bir süredir adı ile anılan ile 2 yıllık yeni sözleşmede anlaşma sağladı

    'ın gündeminde yer alan , Atiker ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci Atiker Konyaspor ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.
    1. 3.7.2018 17:50
    2. Güncelleme: 3.7.2018 18:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'ın istediği Serkan Kırıntılı Konyaspor'da kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN