Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Galatasaray yönetimi, Garry Rodrigues'i iyi bir rakama satacak ve gelecek parayı transfere harcayacak. Garry’den doğan boşluk ise Uruguay Milli Takımı’nın sol açığı Diego Laxalt ile doldurulacak. Transferde aracı olacak isim ise Fernando Muslera...
Galatasaray transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor… Takıma gerekli takviyeleri yapmak için gecesini gündüzüne katan yönetim, bir yandan da eldeki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor… Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Garry Rodrigues'e en ciddi teklif West Bromwich Albion'dan geldi. İngiliz ekibinin Cim Bom'a Garry için 15 milyon poundun üzerinde bir rakam önerdiği belirtildi.
FERNANDO MUSLERA İKNA EDECEK
Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Garry Rodrigues'e gelen bu teklifi değerlendirmek isteyen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirecek. İmparator, satışa onay verirse Yeşil Burunlu oyuncu Ada'nın yolunu tutacak. Rodrgiues'in ayrılması durumuna karşılık önlemini alan sarı-kırmızılılar, alternatif olarak da Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Diego Laxalt'ı belirledi. 25 yaşındaki oyuncuyu ikna etme işi ise Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'ya düştü…
KİRALANACAK
2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Portekiz galibiyetinden sonra Fernando Muslera'yı tebrik etmek için aradığı ve bu sırada Diego Laxalt'ın durumunu sorduğu öğrenildi. Nando'nun bu haber karşısında çok sevindiği ve Laxalt'ı ikna etmek için çalışmalara başladığı da gelen bilgiler arasında… İtalyan ekibi Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın Rusya'dan gelecek habere göre harekete geçeceği bildirildi.
- 3.7.2018 04:33
- Güncelleme: 3.7.2018 06:22
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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