Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da sola ilk aday:

    Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt

    yönetimi, 'i iyi bir rakama satacak ve gelecek parayı transfere harcayacak. Garry’den doğan boşluk ise Uruguay Milli Takımı’nın sol açığı ile doldurulacak. Transferde aracı olacak isim ise ...

    çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor… Takıma gerekli takviyeleri yapmak için gecesini gündüzüne katan yönetim, bir yandan da eldeki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor… Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Avrupa ekiplerinin radarına giren 'e en ciddi teklif 'dan geldi. İngiliz ekibinin 'a Garry için 15 milyon poundun üzerinde bir rakam önerdiği belirtildi.

    FERNANDO MUSLERA İKNA EDECEK
    Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Garry Rodrigues'e gelen bu teklifi değerlendirmek isteyen yönetim, teknik direktör 'le bir görüşme gerçekleştirecek. İmparator, satışa onay verirse Yeşil Burunlu oyuncu Ada'nın yolunu tutacak. Rodrgiues'in ayrılması durumuna karşılık önlemini alan sarı-kırmızılılar, alternatif olarak da Uruguay formasıyla 'nda başarılı bir performans ortaya koyan 'ı belirledi. 25 yaşındaki oyuncuyu ikna etme işi ise Galatasaray'ın yıldızı 'ya düştü…

    KİRALANACAK
    2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Portekiz galibiyetinden sonra Fernando Muslera'yı tebrik etmek için aradığı ve bu sırada Diego Laxalt'ın durumunu sorduğu öğrenildi. Nando'nun bu haber karşısında çok sevindiği ve Laxalt'ı ikna etmek için çalışmalara başladığı da gelen bilgiler arasında… İtalyan ekibi Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın 'dan gelecek habere göre harekete geçeceği bildirildi.

    1. 3.7.2018 04:33
    2. Güncelleme: 3.7.2018 06:22
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