Galatasaray'ın kamp programında değişiklik – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın kamp programında değişiklik

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın kamp programında değişiklik

    ekip, hazırlıkları kapsamında 7-21 Temmuz'da 'de kamp yapacak

    Futbol Takımı'nın yurt dışı hazırlık kampının tarihinde değişiklik yapıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1-12 Temmuz'da 'de gerçekleştirileceği duyurulan kamp programında değişikliğe gidildi.

    hazırlıklarına yarın 'nde başlayacak , yurt dışı kamp programı kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü 'nin Zürih kentine gidecek.

    Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra 'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

    Galatasaray'ın kampta yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.

    1. 27.6.2018 15:25
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