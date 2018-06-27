Galatasaray Futbol Takımı'nın yurt dışı hazırlık kampının tarihinde değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1-12 Temmuz'da İsviçre'de gerçekleştirileceği duyurulan kamp programında değişikliğe gidildi.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak Galatasaray, yurt dışı kamp programı kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'nin Zürih kentine gidecek.

Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Galatasaray'ın kampta yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.