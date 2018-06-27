Galatasaray'ın kamp programında değişiklik
Galatasaray ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-21 Temmuz'da İsviçre'de kamp yapacak
Galatasaray Futbol Takımı'nın yurt dışı hazırlık kampının tarihinde değişiklik yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1-12 Temmuz'da İsviçre'de gerçekleştirileceği duyurulan kamp programında değişikliğe gidildi.
Yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak Galatasaray, yurt dışı kamp programı kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü İsviçre'nin Zürih kentine gidecek.
Zürih'te 16 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Montrö'ye geçerek kampın devam eden bölümünü 21 Temmuz Cumartesi gününe kadar bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
Galatasaray'ın kampta yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.
- 27.6.2018 15:25
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Galatasaray'ın kamp programında değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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