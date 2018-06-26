Muğdat Çelik imzayı bekliyor – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    imzayı bekliyor

    Muğdat Çelik imzayı bekliyor
    Aslan'ın yeni transferleri , imza töreni için gün sayıyor. Yeni takımının perşembe günü başlayacak kamp dönemine katılacak olan 28 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde basın karşısına çıkıp, 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.
    1. 26.6.2018
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