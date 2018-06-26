Gomis Galatasaray'a kırgın

Medyada sürekli zam istediği haberleri yer alan Bafetimbi Gomis, yönetime kırgın... Nedeni ise bu haberlerin kasıtlı olarak yaptırıldığını düşünmesi. Kulislerde sarı-kırmızılı yönetimin, Gomis'i Çin'e satarak hem yüksek maliyetinden kurtulmayı hem de gelecek bonservis parası ile kiralık formülü ile birkaç transfer yapmayı hedeflediği iddia ediliyor.