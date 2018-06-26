Gomis Galatasaray'a kırgın
Medyada sürekli zam istediği haberleri yer alan Bafetimbi Gomis, yönetime kırgın...
Medyada sürekli zam istediği haberleri yer alan Bafetimbi Gomis, yönetime kırgın... Nedeni ise bu haberlerin kasıtlı olarak yaptırıldığını düşünmesi. Kulislerde sarı-kırmızılı yönetimin, Gomis'i Çin'e satarak hem yüksek maliyetinden kurtulmayı hem de gelecek bonservis parası ile kiralık formülü ile birkaç transfer yapmayı hedeflediği iddia ediliyor.
- 26.6.2018
-
UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
-
Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
-
İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Gomis Galatasaray'a kırgın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.