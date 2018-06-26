Gomis Galatasaray'a kırgın – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Galatasaray'a kırgın

    Gomis Galatasaray'a kırgın

    Medyada sürekli istediği haberleri yer alan Bafetimbi , yönetime kırgın...

    Medyada sürekli istediği haberleri yer alan Bafetimbi , yönetime kırgın... Nedeni ise bu haberlerin kasıtlı olarak yaptırıldığını düşünmesi. Kulislerde sarı-kırmızılı yönetimin, Gomis'i 'e satarak hem yüksek maliyetinden kurtulmayı hem de gelecek bonservis parası ile kiralık formülü ile birkaç transfer yapmayı hedeflediği iddia ediliyor.

    1. 26.6.2018
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