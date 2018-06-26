Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Menajerler, G.Saray’a önerdi ancak yüksek maliyeti nedeniyle kabul edilmedi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi. Ancak UEFA'nın bütçe kısıtlaması nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtiliyor. Zira Janssen'in kiralama+ücret olarak geçen sezon Fenerbahçe'ye maliyeti 5 milyon euro'yu bulmuştu.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Janssen Galatasaray'a teklif edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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