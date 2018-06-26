Janssen Galatasaray'a teklif edildi – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Janssen 'a teklif edildi

    Janssen Galatasaray'a teklif edildi

    Menajerler, G.Saray’a önerdi ancak yüksek maliyeti nedeniyle kabul edilmedi.

    Geçtiğimiz sezon kiralık olarak 'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri tarafından 'a teklif edildiği iddia edildi. Ancak 'nın bütçe kısıtlaması nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtiliyor. Zira Janssen'in kiralama+ücret olarak geçen sezon Fenerbahçe'ye maliyeti 5 milyon euro'yu bulmuştu.

    1. 26.6.2018
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