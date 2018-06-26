Transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi, ilk bombayı patlatıyor

Devler Ligi için alternatifli bir hücum hattı kurmak isteyen Aslan, 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bonservisini almaya karar verdi. 5 milyon Euro'nun yanında yüzde 18'lik KDV'yi de ödeyecek olan Galatasaray'ın kasasından Kasımpaşa'ya 5.9 milyon Euro, Trezeguet'ye ise 4 yıl için 10 milyon Euro çıkacak.



