Transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi, ilk bombayı patlatıyor
Devler Ligi için alternatifli bir hücum hattı kurmak isteyen Aslan, 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bonservisini almaya karar verdi. 5 milyon Euro'nun yanında yüzde 18'lik KDV'yi de ödeyecek olan Galatasaray'ın kasasından Kasımpaşa'ya 5.9 milyon Euro, Trezeguet'ye ise 4 yıl için 10 milyon Euro çıkacak.
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