Açılış için geri sayım
Yeni sezon hazırlıkları için perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan Galatasaray'da geri sayım başladı.
MİLLİ YILDIZLAR GEÇ KATILACAK
Sarı-kırmızılıların Dünya Kupası'nda sahne alan isimleri yeni sezonun ilk kampında olmayacak. İzin yapmadan milli takımlara giden Muslera, Belhanda ve Nagatomo'nun ikinci kamp dönemine katılması bekleniyor. Bu arada G.Saray'dan ikinci kampla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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