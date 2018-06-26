Açılış için geri sayım – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Açılış için geri sayım

    Açılış için geri sayım

    hazırlıkları için perşembe günü 'nde toplanacak olan 'da geri sayım başladı.

    3 gün Florya'da çalışacak olan sarı-kırmızılılar, 1 Temmuz'da 'nin Zürih kentine gidecek. Burada kampa girecek olan Aslan, 12 Temmuz'da 'a dönecek.

    MİLLİ YILDIZLAR GEÇ KATILACAK
    Sarı-kırmızılıların 'nda sahne alan isimleri yeni sezonun ilk kampında olmayacak. İzin yapmadan milli takımlara giden Muslera, Belhanda ve Nagatomo'nun ikinci kamp dönemine katılması bekleniyor. Bu arada G.Saray'dan ikinci kampla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
    1. 26.6.2018
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