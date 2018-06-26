Chiellini işi yattı – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Chiellini işi yattı

    Chiellini işi yattı

    Stoper için gündeme gelen hayali bitti.

    Stoper için gündeme gelen hayali bitti. 'un sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunmacı ile devam etme kararı aldığı bildirildi. Chiellini'nin kontratı biten efsane kaleci Gianluca Buffon'un yerine takımın yeni kaptanı olacağı duyuruldu.

    1. 26.6.2018
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