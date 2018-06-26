Chiellini işi yattı

Stoper için gündeme gelen Giorgio Chiellini hayali bitti. Juventus'un sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunmacı ile devam etme kararı aldığı bildirildi. Chiellini'nin kontratı biten efsane kaleci Gianluca Buffon'un yerine takımın yeni kaptanı olacağı duyuruldu.