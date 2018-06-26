Chiellini işi yattı
Stoper için gündeme gelen Giorgio Chiellini hayali bitti.
Stoper için gündeme gelen Giorgio Chiellini hayali bitti. Juventus'un sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunmacı ile devam etme kararı aldığı bildirildi. Chiellini'nin kontratı biten efsane kaleci Gianluca Buffon'un yerine takımın yeni kaptanı olacağı duyuruldu.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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