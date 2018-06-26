Cavanda ve Carole bekleyişi

Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Cimbom, kaynak için Louis Cavanda ve Lionel Carole'u satmayı planlıyor. Ancak iki oyuncuya da henüz ciddi bir teklif gelmedi. Süper Lig'den bazı takımların 'kiralama bedeli vermeyelim, maaşlarının da bir kısmını siz ödeyin' önerisine ise yönetim sıcak bakmıyor.