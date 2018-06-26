Cavanda ve Carole bekleyişi
Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Cimbom, kaynak için Louis Cavanda ve Lionel Carole'u satmayı planlıyor.
Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Cimbom, kaynak için Louis Cavanda ve Lionel Carole'u satmayı planlıyor. Ancak iki oyuncuya da henüz ciddi bir teklif gelmedi. Süper Lig'den bazı takımların 'kiralama bedeli vermeyelim, maaşlarının da bir kısmını siz ödeyin' önerisine ise yönetim sıcak bakmıyor.
- 26.6.2018
-
UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
-
Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
-
İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Cavanda ve Carole bekleyişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.