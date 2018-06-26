Cavanda ve Carole bekleyişi – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Cavanda ve Carole bekleyişi

    Cavanda ve Carole bekleyişi

    Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Cimbom, kaynak için ve 'u satmayı planlıyor.

    Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Cimbom, kaynak için ve 'u satmayı planlıyor. Ancak iki oyuncuya da henüz ciddi bir teklif gelmedi. 'den bazı takımların 'kiralama bedeli vermeyelim, maaşlarının da bir kısmını siz ödeyin' önerisine ise yönetim sıcak bakmıyor.

    1. 26.6.2018
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