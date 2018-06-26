Galatasaray'dan Donk’a imza daveti
Kombineye hücum Terim’in ‘kalmasını’ istediği Hollandalı’nın menajeri imza için İstanbul’a çağrıldı... Yeni sözleşme 1+1 yıllık olacak
Galatasaray, Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht'i İstanbul'a davet etti. Fatih Terim'in 'takımda kalmasını' istediği Hollandalı oyuncu ile yapılacak görüşmenin ardından yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Kontrat 1+1 yıllık olacak. Donk'a yıllık 5.5 milyon lira garanti ücret verilecek. Fatih Terim'in devre arasında İngiltere'ye giden Badou N'Diaye'nin yerine orta sahaya monte ettiği 32 yaşındaki Donk, geçtiğimiz sezon 17'si ligde, 7'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 24 maçta oynadı; 1 asist gerçekleştirdi.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Galatasaray'dan Donk’a imza daveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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