Galatasaray'dan Donk’a imza daveti – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan Donk’a imza daveti

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan Donk’a imza daveti

    Kombineye hücum Terim’in ‘kalmasını’ istediği Hollandalı’nın menajeri imza için ’a çağrıldı... Yeni sözleşme 1+1 yıllık olacak

    , 'un menajeri Winny Haatrecht'i 'a davet etti. 'in 'takımda kalmasını' istediği Hollandalı oyuncu ile yapılacak görüşmenin ardından yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Kontrat 1+1 yıllık olacak. Donk'a yıllık 5.5 milyon lira garanti ücret verilecek. 'in devre arasında 'ye giden Badou N'Diaye'nin yerine orta sahaya monte ettiği 32 yaşındaki Donk, geçtiğimiz sezon 17'si ligde, 7'si 'nda olmak üzere 24 maçta oynadı; 1 asist gerçekleştirdi.

    1. 26.6.2018
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