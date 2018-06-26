Galatasaray, Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht'i İstanbul'a davet etti. Fatih Terim'in 'takımda kalmasını' istediği Hollandalı oyuncu ile yapılacak görüşmenin ardından yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Kontrat 1+1 yıllık olacak. Donk'a yıllık 5.5 milyon lira garanti ücret verilecek. Fatih Terim'in devre arasında İngiltere'ye giden Badou N'Diaye'nin yerine orta sahaya monte ettiği 32 yaşındaki Donk, geçtiğimiz sezon 17'si ligde, 7'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 24 maçta oynadı; 1 asist gerçekleştirdi.