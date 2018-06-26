Rota Oumar Niasse

Golcü oyuncu, en başarılı dönemini geçirdiği Lokomotif Moskova'dan 2016 Şubat'ında 17 milyon euro'ya Everton'a gitmişti. Niasse'nin şu anki değeri 8 milyon euro.



Akhisarspor'da parlayan Oumar Niasse, Ahmed Musa gibi gezici bir forvet. Güçlü fiziği ve fuleli oyun tarzı ile dikkat çe ken Senegalli, geçtiğimi z sezon Premier Lig'de 22 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. EFL Cup'ta da 1 gol kaydetti.



LİGDE İŞ YAPAR / ERTEM ŞENER

Galatasaray'ın 2-3 sezondur bitmeyen tatlı rüyası gibi. Fatih Terim'in oyun sistemine çok uygun bir futbolcu.



Transferi mümkün olursa büyük fayda sağlar. Özellikle oyunun kitlendiği zamanlarda kapalı savunmalar arasında katkısı inanılmaz olur.



Süper ligde 20 puana imza atar. Yoktan var eden bir gol kimyası var. Şampiyonalar Ligi için ise durum farklı olabilir.



Devler Ligi'nde her takımda Oumar Niasse gibi en az 2 oyuncu zaten var ve yine her takımda Niasse'ı durdurabilecek kilit isimler de mevcut. İçerde, ulusal ligde kazandırır ama Avrupa için net bir yorum yapmak zor