Nagatomo'nun yerine son ihtimal Carole
Galatasaray'da ilk hedeflerden birisi Nagatomo'nun mutlaka takımda tutulması...
Galatasaray'da ilk hedeflerden birisi Nagatomo'nun mutlaka takımda tutulması... Fatih Terim kesinlikle vazgeçmek istemiyor. Ama İnter, 40 milyon euro'luk FFP krizi yüzünden Japon sol bek için 5 milyon euro'dan aşağı düşmezse Terim eli mahkum Lionel Carole'u elde tutacak. Bu yüzden Fransız oyuncu için teklif yapan Alaves'den süre istendi.
NAGATOMO SAHNE ALIYOR
Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki maçlar Kolombiya- Japonya mücadelesi ile start alacak. 18.00'de ise Polonya- Senegal karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların geçen sezon İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu da kadrosunda bulunduran Japonya'nın, 31 yaşındaki tecrübeli isimden de ilk 11'de yararlanması bekleniyor.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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