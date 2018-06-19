Nagatomo'nun yerine son ihtimal Carole

Galatasaray'da ilk hedeflerden birisi Nagatomo'nun mutlaka takımda tutulması... Fatih Terim kesinlikle vazgeçmek istemiyor. Ama İnter, 40 milyon euro'luk FFP krizi yüzünden Japon sol bek için 5 milyon euro'dan aşağı düşmezse Terim eli mahkum Lionel Carole'u elde tutacak. Bu yüzden Fransız oyuncu için teklif yapan Alaves'den süre istendi.



NAGATOMO SAHNE ALIYOR

Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki maçlar Kolombiya- Japonya mücadelesi ile start alacak. 18.00'de ise Polonya- Senegal karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların geçen sezon İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu da kadrosunda bulunduran Japonya'nın, 31 yaşındaki tecrübeli isimden de ilk 11'de yararlanması bekleniyor.