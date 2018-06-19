Nagatomo'nun yerine son ihtimal Carole – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'nun yerine son ihtimal Carole

    Nagatomo'nun yerine son ihtimal Carole

    'da ilk hedeflerden birisi 'nun mutlaka takımda tutulması...

    'da ilk hedeflerden birisi 'nun mutlaka takımda tutulması... kesinlikle vazgeçmek istemiyor. Ama İnter, 40 milyon euro'luk FFP krizi yüzünden Japon sol bek için 5 milyon euro'dan aşağı düşmezse Terim eli mahkum Lionel Carole'u elde tutacak. Bu yüzden Fransız oyuncu için teklif yapan Alaves'den süre istendi.

    NAGATOMO SAHNE ALIYOR
    'nda H Grubu'ndaki maçlar - mücadelesi ile start alacak. 18.00'de ise Polonya- Senegal karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların geçen sezon İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu da kadrosunda bulunduran Japonya'nın, 31 yaşındaki tecrübeli isimden de ilk 11'de yararlanması bekleniyor.

    1. 19.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nagatomo'nun yerine son ihtimal Carole haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN