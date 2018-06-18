Ndiaye’nin yolu açıldı
Premıer Lig'de küme düşen Stoke City orta sahasına önemli bir takviye yaptı
Champıonshıp'te oynamak istemeyen Ndiaye yerine Stoke City'ye Etebo'yu getiren Davila, oyuncusu için Dünya Kupası sonrasında kararını verecek. Ndiaye ya kendisi ile ilgilenen Newcastle United ve Everton'un aralarında bulunduğu bonservisiyle gidecek ya da kiralık olarak Galatasaray'a dönecek.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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