Ndiaye’nin yolu açıldı – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Ndiaye’nin yolu açıldı

    Ndiaye’nin yolu açıldı

    Premıer Lig'de küme düşen orta sahasına önemli bir takviye yaptı

    Nijeryalı Oghenekaro Etebo 7.2 milyon euro'ya İngiliz kulübünün yolunu tuttu. Bu transferi ilginç bir şekilde Ndiaye'nin menajeri Davila bitirdi.

    Champıonshıp'te oynamak istemeyen Ndiaye yerine 'ye Etebo'yu getiren Davila, oyuncusu için sonrasında kararını verecek. Ndiaye ya kendisi ile ilgilenen ve Everton'un aralarında bulunduğu bonservisiyle gidecek ya da kiralık olarak Galatasaray'a dönecek.
    1. 18.6.2018
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