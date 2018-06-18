Nagatomo şaşırttı – Fotomaç – 18 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    şaşırttı

    <a href="/index/nagatomo?id=3c934f1e-ad74-4729-82f7-c7b10c69a6d3" class="" rel="tag">Nagatomo</a> şaşırttı

    , tranfser haberleri hakkında ilk kez konuştu

    Japon futbolcu, "Anlaşıldı ve anlaşılmadı yönünde farklı haberler çıktı. Ben şimdiye dek henüz yorum yapmadım" diyerek kafaları karıştırdı.

    5 MİLYON EURO İSTEDİ
    ile İnter arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. İtalyan basını, İnter'in için 5 milyon bonservis bedeli istediği, sarı kırmızılıların 3 milyon 'dan fazla vermediğini yazdı.
    1. 18.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN