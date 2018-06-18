kutlamalarından bir video hazırlayanve, "Geceni gündüzüne akşamına sabahına kattın. Çoğu zaman senden uzak kaldık ama bu şampiyonluk hepimiz için çok başkaydı. Yıllarca bize yaşattığın mutlukları bu sefer torunlarına ve kızlarıma yaşattın. İyi ki varsın iyi ki Galatasaraylıyız" ifadesini kullandılar.bir masal anlat baba" şarkısıyla desteklenen video büyük beğeni topladı ve yüzlerce yorum aldı.