En mutlu baba Fatih Terim! – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    En mutlu baba !

    En mutlu baba <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>!

    DÜN babalar günüydü ve kuşkusuz en mutlu olanlarından bir tanesi de 'di. Tecrübeli hoca, sosyal medyadan birçok kutlama aldı ama bunlardan en değerlisi kuşkusuz kızlarından gelendi

    Şampıyonluk kutlamalarından bir video hazırlayan Buse ve Merve, "Geceni gündüzüne akşamına sabahına kattın. Çoğu zaman senden uzak kaldık ama bu şampiyonluk hepimiz için çok başkaydı. Yıllarca bize yaşattığın mutlukları bu sefer torunlarına ve kızlarıma yaşattın. İyi ki varsın iyi ki Galatasaraylıyız" ifadesini kullandılar. "BANA bir masal anlat baba" şarkısıyla desteklenen video büyük beğeni topladı ve yüzlerce yorum aldı.


    1. 18.6.2018
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