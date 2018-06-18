Yönetimin Çin'e satmak istediği Bafetimbi Gomis transfer olması halinde uzakdoğuya giden en yaşlı isimlenden biri durumuna gelecek. Fransız santrfor; Demba Ba, Papiss Cisse ve Obafemi Martins ile birlikte Çin Ligi'nin en yaşlı 4 oyuncusundan biri olacak.