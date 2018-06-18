Gomis en yaşlı dört oyuncudan biri olabilir – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    en yaşlı dört oyuncudan biri olabilir

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> en yaşlı dört oyuncudan biri olabilir

    Yönetimin 'e satmak istediği Bafetimbi olması halinde uzakdoğuya giden en yaşlı isimlenden biri durumuna gelecek.

    Yönetimin 'e satmak istediği Bafetimbi olması halinde uzakdoğuya giden en yaşlı isimlenden biri durumuna gelecek. Fransız santrfor; , ve Obafemi Martins ile birlikte Ligi'nin en yaşlı 4 oyuncusundan biri olacak.

    1. 18.6.2018
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