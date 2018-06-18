Galatasaray'dan Diego Laxalt için 12 milyon Euro – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan için 12 milyon Euro

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/diego-laxalt?id=1a8f12f6-3595-4b99-82eb-f893f0faea0e" class="" rel="tag">Diego Laxalt</a> için 12 milyon Euro

    'da çalışmaları devam ederken ismi gündeme geldi.

    'da çalışmaları devam ederken ismi gündeme geldi. Genoa'da oynayan Laxalt için G.Saray'ın teklif yaptığı belirtildi. Football Italia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için teklifini 12 milyon euro'ya çıkardı.

    1. 18.6.2018
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