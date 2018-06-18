Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Diego Laxalt ismi gündeme geldi. Genoa'da oynayan Laxalt için G.Saray'ın teklif yaptığı belirtildi. Football Italia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için teklifini 12 milyon euro'ya çıkardı.