Kombineden 30 milyon TL – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Kombineden 30 milyon

    Kombineden 30 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>
    Başkanı , pahalı olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını söyledi. Rakamları gün gün izlediklerini belirten Cengiz, "Kombinede 30 milyon 'ye yakın bir satış yaşandı. Kombine fiyatları 'a yakışır şekilde" dedi.
    1. 14.6.2018
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