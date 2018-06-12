Feghouli geleceği hakkında konuştu – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Feghouli geleceği hakkında konuştu

    Feghouli geleceği hakkında konuştu

    Galatasaray'ın başarılı ismi Sofiane Feghouli, aradığı her şeyi sarı-kırmızılı takımda bulduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Fransız basınına konuşan Cezayirli futbolcu, Galatasaray'da kazanma duygusunu tatmanın keyfini yaşadığını belirterek "Kazanmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek zorundaydım. Bu fırsatı daha önce bulamamıştım. Valencia'da oynarken Real Madrid ve Barcelona'nın önüne geçmek zordu. West Ham'da yine bu şansa sahip değildim. Galatasaray'da şampiyonluğu kazandık ve çok mutluyum" diye konuştu.

    1. 12.6.2018
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