Feghouli geleceği hakkında konuştu
Galatasaray'ın başarılı ismi Sofiane Feghouli, aradığı her şeyi sarı-kırmızılı takımda bulduğunu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Fransız basınına konuşan Cezayirli futbolcu, Galatasaray'da kazanma duygusunu tatmanın keyfini yaşadığını belirterek "Kazanmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek zorundaydım. Bu fırsatı daha önce bulamamıştım. Valencia'da oynarken Real Madrid ve Barcelona'nın önüne geçmek zordu. West Ham'da yine bu şansa sahip değildim. Galatasaray'da şampiyonluğu kazandık ve çok mutluyum" diye konuştu.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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