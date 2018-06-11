Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
Şampiyonlar Ligi'ne bildireceği kadroda altyapıdan oyuncu bulundurmak zorunda olan Galatasaray, bu ismi Semih Kaya olarak belirledi.
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