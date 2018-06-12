G.Saray’a gitmek hataydı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, İtalyan basınına yaptığı açıklamada 2014 yılında sarıkırmızılı takımın başına gelmesinin bir hata olduğunu söyledi. Galatasaray'a uyum sağlayamayan ve oyuncularla anlaşamayan İtalyan hoca, "İtalya Milli Takımı'ndan sonra hemen Galatasaray'a gitmem kariyerimde yaptığım önemli hatalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Mancini'nin milli takımın başına geçmesine sevindiğini de belirten Prandelli, "Ona tebrik mesajı yolladım. Çünkü cesur bir seçim yaptı" diye konuştu.