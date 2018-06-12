G.Saray’a gitmek hataydı – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    G.Saray’a gitmek hataydı

    G.Saray’a gitmek hataydı

    Prandelli, kariyeri açısından yanlış bir karar verdiğini söyledi

    'ın eski teknik direktörü , İtalyan basınına yaptığı açıklamada 2014 yılında sarıkırmızılı takımın başına gelmesinin bir hata olduğunu söyledi. Galatasaray'a uyum sağlayamayan ve oyuncularla anlaşamayan İtalyan hoca, "İtalya 'ndan sonra hemen Galatasaray'a gitmem kariyerimde yaptığım önemli hatalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Mancini'nin milli takımın başına geçmesine sevindiğini de belirten Prandelli, "Ona tebrik mesajı yolladım. Çünkü cesur bir seçim yaptı" diye konuştu.

    1. 12.6.2018
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