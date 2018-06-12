G.Saray’a gitmek hataydı
Prandelli, kariyeri açısından yanlış bir karar verdiğini söyledi
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, İtalyan basınına yaptığı açıklamada 2014 yılında sarıkırmızılı takımın başına gelmesinin bir hata olduğunu söyledi. Galatasaray'a uyum sağlayamayan ve oyuncularla anlaşamayan İtalyan hoca, "İtalya Milli Takımı'ndan sonra hemen Galatasaray'a gitmem kariyerimde yaptığım önemli hatalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Mancini'nin milli takımın başına geçmesine sevindiğini de belirten Prandelli, "Ona tebrik mesajı yolladım. Çünkü cesur bir seçim yaptı" diye konuştu.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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