"Bruma, Terim ile coşardı" – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    "Bruma, Terim ile coşardı"

    "Bruma, Terim ile coşardı"

    Yılmaz Şenol sordu - Levent Tüzemen cevapladı

    1. 12.6.2018
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