Martin Linnes, Galatasaray'dan yeni sözleşme talep etti – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    , 'dan yeni sözleşme talep etti

    Martin Linnes, Galatasaray'dan yeni sözleşme talep etti

    ile sözleşmesi 2019’da bitecek olan , “Geleceğimi görmek istiyorum” diyerek yönetimden kontratının uzatılmasını talep etti.

    'den teklifler alan Garry Rodrigues takımda kalmak için zam isterken yabancılardan de sarı-kırmızılı kulüpten yeni sözleşme talep etti. 950 bin Euro garanti ücreti ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Linnes'in ekonomik olarak beklenti içinde olmadığı ancak "Geleceğimi görmek istiyorum" diyerek bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin aynı maddi şartlarda uzatılmasını istediği öğrenildi.

    TERİM ONDAN ÇOK MEMNUN
    Teknik direktör , sezon içinde çok faydalandığı 26 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş derbisini ayağı delik şekilde tamamladığını görünce, "Aslansın sen Aslan" diyerek Norveçli oyuncuyu kutlamıştı. Linnes'in profesyonelliğinden memnun olan Terim, onu yeni sezonda hem Mariano hem de Nagatomo'nun alternatifi olarak görüyor. (Sabah)
    1. 8.6.2018 09:01
    2. Güncelleme: 8.6.2018 09:04
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