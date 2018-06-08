Martin Linnes, Galatasaray'dan yeni sözleşme talep etti
Galatasaray ile sözleşmesi 2019’da bitecek olan Martin Linnes, “Geleceğimi görmek istiyorum” diyerek yönetimden kontratının uzatılmasını talep etti.
TERİM ONDAN ÇOK MEMNUN
Teknik direktör Fatih Terim, sezon içinde çok faydalandığı 26 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş derbisini ayağı delik şekilde tamamladığını görünce, "Aslansın sen Aslan" diyerek Norveçli oyuncuyu kutlamıştı. Linnes'in profesyonelliğinden memnun olan Terim, onu yeni sezonda hem Mariano hem de Nagatomo'nun alternatifi olarak görüyor. (Sabah)
- 8.6.2018 09:01
- Güncelleme: 8.6.2018 09:04
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Konya’da yeni başkan Kulluk
Toplam 1
Yorum
hasan diktaş başarılı bir insan...sayın kulluk konya spordada başarılı olur....hayırlısı........
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
azizim aziz baskan ekti dikti gelenler sömürecek icini boşaltacak yazık emeklere ,guliyev sen azizin bir emegisin allah güç ve sıhhat versin
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
mehmet Tebrikler. Yüz akımız Ramil Guliyev. ..
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