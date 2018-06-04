Geçen yaz transfer bombalarını patlatan Galatasaray'ın bu transfer döneminde eli kolu bağlandı. Sarı-kırmızılı kulüp 8 Haziran'a kadar 4 yıllık anlaşma imzalayacağı UEFA'nın nihai kararını bekliyor. İşte hafta içinde açıklanacak olası FFP yaptırımları ve Galatasaray'ın yol haritası: