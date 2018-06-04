Nagatomo transferinde gözler UEFA'da – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    transferinde gözler 'da

    <a href="/index/nagatomo?id=3c934f1e-ad74-4729-82f7-c7b10c69a6d3" class="" rel="tag">Nagatomo</a> transferinde gözler <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'da

    Geçen yaz transfer bombalarını patlatan Galatasaray'ın bu transfer döneminde eli kolu bağlandı. Sarı-kırmızılı kulüp 8 Haziran'a kadar 4 yıllık anlaşma imzalayacağı UEFA'nın nihai kararını bekliyor. İşte hafta içinde açıklanacak olası FFP yaptırımları ve Galatasaray'ın yol haritası:

    1. 4.6.2018 07:46
    2. Güncelleme: 4.6.2018 09:42
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