Galatasaray yol haritasını belirledi!
Süper Lig'deki çetin mücadelenin ardından tarihi bir şampiyonluk daha yaşayan Galatasaray'da seçimlerin de tamamlanmasıyla birlikte merakla beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz'in davetiyle teknik direktör Fatih Terim ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurahim Albayrak bir araya geldi ve sarı-kırmızılı takımın geleceğini masaya yatırdı. Cengiz mali durum ve UEFA'nın Finalsal Fair Play kararıyla ilgili bilgiler aktardı. Sürdürülebilir bir başarı hedefleyen Terim planlarını anlattı. Mevcut ve alınacak oyuncular ve menajerleriyle görüşmeler yapan Albayrak da notlarını paylaştı. İşte Türk spor basının bir numarası Fotomaç farkıyla Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek o toplantıdan satır başları:
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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