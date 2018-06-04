Galatasaray yol haritasını belirledi! – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    yol haritasını belirledi!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yol haritasını belirledi!

    Süper Lig'deki çetin mücadelenin ardından tarihi bir şampiyonluk daha yaşayan Galatasaray'da seçimlerin de tamamlanmasıyla birlikte merakla beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz'in davetiyle teknik direktör Fatih Terim ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurahim Albayrak bir araya geldi ve sarı-kırmızılı takımın geleceğini masaya yatırdı. Cengiz mali durum ve UEFA'nın Finalsal Fair Play kararıyla ilgili bilgiler aktardı. Sürdürülebilir bir başarı hedefleyen Terim planlarını anlattı. Mevcut ve alınacak oyuncular ve menajerleriyle görüşmeler yapan Albayrak da notlarını paylaştı. İşte Türk spor basının bir numarası Fotomaç farkıyla Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek o toplantıdan satır başları:

    1. 4.6.2018
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