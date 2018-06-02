Emre Kılınç radara girdi – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Emre Kılınç radara girdi

    Emre Kılınç radara girdi
    'ta başarılı bir performans sergileyen Emre Kılınç, 'ın transfer listesine girdi. Aslan sol ayaklı futbolcu sıkıntısını Emre ile kapatmayı planlıyor. Emre bu sezon 33 maçta forma giydi. 2 gol attı, 7 asist yaptı.
    1. 2.6.2018
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