Galatasaray'da Nur Şahin operasyonu
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    G.Saray'dan 4 yıllık imza istedi

    <a href="/index/nuri-sahin?id=202a4bcb-c873-4e32-b7c2-3f6eb97a2577" class="" rel="tag">Nuri Şahin</a> G.Saray'dan 4 yıllık imza istedi

    Yeni sezonda Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek G.Saray'da transfer harekatı başladı. Gündemdeki isim Dortmund'ta forma giyen Milli yıldız Nuri Şahin… 29 yaşındaki ortaoyuncusunun 30 Haziran 2019'a kadar Alman Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

    1. 1.6.2018 10:02
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