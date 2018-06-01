Yeni sezonda Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek G.Saray'da transfer harekatı başladı. Gündemdeki isim Dortmund'ta forma giyen Milli yıldız Nuri Şahin… 29 yaşındaki ortaoyuncusunun 30 Haziran 2019'a kadar Alman Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.