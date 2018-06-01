Nuri Şahin G.Saray'dan 4 yıllık imza istedi
Yeni sezonda Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek G.Saray'da transfer harekatı başladı. Gündemdeki isim Dortmund'ta forma giyen Milli yıldız Nuri Şahin… 29 yaşındaki ortaoyuncusunun 30 Haziran 2019'a kadar Alman Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.
- 1.6.2018 10:02
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Nuri Şahin G.Saray'dan 4 yıllık imza istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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