Fernando zirveye çıktı
Manchester Evening gazetesi, City’de düzenli forma bulamayan Fernando’nun Galatasaray’daki performansıyla şampiyonlukta büyük katkı sağladığını yazdı.
?Fernando, G.Saray formasıyla 2 gol kaydetti. Brezilyalı'nın 4-2 kazanılan Akhisar maçı ile 2-0'lık Beşiktaş derbisinde attığı goller çok kritikti.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
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basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
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lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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