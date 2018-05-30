Fernando zirveye çıktı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    zirveye çıktı

    Fernando zirveye çıktı

    gazetesi, City’de düzenli forma bulamayan ’nun ’daki performansıyla şampiyonlukta büyük katkı sağladığını yazdı.

    G.Saray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando Reges'i, eski takımı 'ye yakın bir gazete olan , okuyucularına hatırlattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için, "City'de düzenli olarak forma giyemeyeceği için G.Saray'ın yolunu tutan , 'de harika bir sezon geçirdi. Sakatlandığı için birkaç ay formasından uzak kalsa da takımını şampiyonluğa taşıyan önemli faktörlerden biriydi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendisini seyredeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

    ?Fernando, G.Saray formasıyla 2 gol kaydetti. Brezilyalı'nın 4-2 kazanılan Akhisar maçı ile 2-0'lık derbisinde attığı goller çok kritikti.
    1. 30.5.2018
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