Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Rüyamız Devler Ligi!"
Mazbata töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Rüyamız Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak ve Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih seviyesine yükselmek” diye konuştu.
FB VE BJK İLE AYNI CEZA
Cengiz, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın aldığı sınırlama cezasına benzer bir yaptırım beklediklerini aktardı. Cengiz, "UEFA geliri çok arttı. Gruplara kalan, 35 milyon euro alıyor. Beşiktaş performansı gösterirseniz yaklaşık 50 milyon euro geliyor. R. Madrid, Barcelona, Bayern Münih'in yerini almak istiyoruz. Rüyamız Şampiyonlar Ligi finalini bir Türk takımıyla oynayıp, kazanmak" ifadelerini kullandı.
24 AYDA KARA GEÇECEĞİZ
Mustafa Cengiz, "UEFA'ya sözümüz var, daha önemlisi camiaya sözümüz var; 24 ayın sonunda, kâra geçmeyi hedefliyoruz. Eğer ki olmazsa bu koltuğa da yapışmadık, gereğiniz yaparız" diye konuştu.
ADA'YI YENİDEN AÇACAĞIZ
G.Saray Adası'nı geri kazanacaklarını söyleyen Cengiz, "Ada'yı üyelerimizin hizmetine sosyal tesis olarak açacak hale getireceğiz. Çalışmalarımız var. Şu anda avantajlı durumdayız. Davayı kazanacağız" dedi.
'GREY WEEKEND'
Yellow Friday (Sarı Cuma) ile G.Saray'a 'merhaba' diyen Cengiz, "Şimdi 'Grey Weekend' (Gri haftasonu) zamanı. Taraftarlar, mağazalara koşun. 20 milyonluk stok sizi bekliyor. Taraftarı olmayan bir G.Saray yok hükmündedir. Kombinelere hücum" dedi.
ÖNCELİK ÇALIŞMAK
Mustafa Cengiz sözlerine "Önceliğimiz çalışmak. 4 ayda bir mazbata alıyoruz. İnşallah bu sefer 3 yılımız tamamlanır"dedi. Cengiz, "Aslolan Galatasaray sözü lafta kalmıyor. G.Saray sevdalıları bunu pratikte de kanıtladı" diye konuştu.
ERGİN BİLGİNÇ GÖREVE
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ'ye atamayı düşündükleri ismi şu sözlerle açıkladı: "Şu anda dünyada Türk pasaportu taşıyan en önemli kişilerinden BP (British Petrol) Dünya Eşbaşkanı Tufan Erginbilgiç'i Sportif A.Ş için düşünüyoruz."
TERİM, ÇELEBİ GİBİ
Başkan Cengiz, "Fatih hoca, 'Dünyanın en rahat teknik direktörü benim, kulübede iki üç futbolcu var zorlanmıyorum! Biz böyle de yürürüz' demişti. Çelebi gibi" ifadesini kullandı.
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruya, "Fatih hocayla dün 2 saat görüştük. Transfer için sınırlamalar var. Fatih hoca ilk geldiğimizde, 'Başkanım isterseniz transfer yaparsınız, isterseniz yapmazsınız, fark etmez' demişti. Yine aynısını söyledi" cevabını verdi. Cengiz, Terim'in kendisine, "Dünyanın en rahat teknik direktörüyüm. Kulübeye bakıyorum, 2-3 kişi var zorlanmıyorum! Biz böyle de yürürüz'" dediğini aktardı. Hocasını 'Evliya Çelebi'ye benzeten Cengiz, "Fatih hocamız yükü sırtıra alıp, ses çıkarmadan yürüyecek karakterde" dedi.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Rüyamız Devler Ligi!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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