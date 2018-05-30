Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Rüyamız Devler Ligi!" – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Galatasaray Başkanı : "Rüyamız Devler Ligi!"

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Rüyamız Devler Ligi!"

    Mazbata töreninde konuşan Başkan , “Rüyamız Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak ve , , seviyesine yükselmek” diye konuştu.

    G.Saray'ın 38. Başkanı olan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu, yeni dönem mazbatalarını aldı. Törende konuşan Cengiz, "Taraftarımızın talebi olan dürüst yönetimi gerçekleştireceğiz. Yıllardır üzerimizde kambur olan mali yükü camianın da desteğiyle halledeceğiz. 'ya verdiğimiz rapor da çok net. UEFA ile ana konuları bitirdik. Detayları bitirmek üzereyiz" ifadesini kullandı.

    FB VE BJK İLE AYNI CEZA
    Cengiz, F.Bahçe ve 'ın aldığı sınırlama cezasına benzer bir yaptırım beklediklerini aktardı. Cengiz, "UEFA geliri çok arttı. Gruplara kalan, 35 milyon euro alıyor. Beşiktaş performansı gösterirseniz yaklaşık 50 milyon euro geliyor. R. Madrid, Barcelona, Bayern Münih'in yerini almak istiyoruz. Rüyamız Şampiyonlar Ligi finalini bir Türk takımıyla oynayıp, kazanmak" ifadelerini kullandı.

    24 AYDA KARA GEÇECEĞİZ
    , "UEFA'ya sözümüz var, daha önemlisi camiaya sözümüz var; 24 ayın sonunda, kâra geçmeyi hedefliyoruz. Eğer ki olmazsa bu koltuğa da yapışmadık, gereğiniz yaparız" diye konuştu.

    ADA'YI YENİDEN AÇACAĞIZ
    G.Saray Adası'nı geri kazanacaklarını söyleyen Cengiz, "'yı üyelerimizin hizmetine sosyal tesis olarak açacak hale getireceğiz. Çalışmalarımız var. Şu anda avantajlı durumdayız. Davayı kazanacağız" dedi.

    'GREY WEEKEND'
    Yellow Friday (Sarı Cuma) ile G.Saray'a 'merhaba' diyen Cengiz, "Şimdi 'Grey Weekend' (Gri haftasonu) zamanı. Taraftarlar, mağazalara koşun. 20 milyonluk stok sizi bekliyor. Taraftarı olmayan bir G.Saray yok hükmündedir. Kombinelere hücum" dedi.

    ÖNCELİK ÇALIŞMAK
    Mustafa Cengiz sözlerine "Önceliğimiz çalışmak. 4 ayda bir mazbata alıyoruz. İnşallah bu sefer 3 yılımız tamamlanır"dedi. Cengiz, "Aslolan Galatasaray sözü lafta kalmıyor. G.Saray sevdalıları bunu pratikte de kanıtladı" diye konuştu.

    ERGİN BİLGİNÇ GÖREVE
    G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ'ye atamayı düşündükleri ismi şu sözlerle açıkladı: "Şu anda dünyada Türk pasaportu taşıyan en önemli kişilerinden BP (British Petrol) Dünya Eşbaşkanı Tufan Erginbilgiç'i Sportif A.Ş için düşünüyoruz."



    TERİM, ÇELEBİ GİBİ
    Başkan Cengiz, "Fatih hoca, 'Dünyanın en rahat teknik direktörü benim, kulübede iki üç futbolcu var zorlanmıyorum! Biz böyle de yürürüz' demişti. Çelebi gibi" ifadesini kullandı.

    G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, çalışmalarıyla ilgili gelen soruya, "Fatih hocayla dün 2 saat görüştük. Transfer için sınırlamalar var. Fatih hoca ilk geldiğimizde, 'Başkanım isterseniz transfer yaparsınız, isterseniz yapmazsınız, fark etmez' demişti. Yine aynısını söyledi" cevabını verdi. Cengiz, 'in kendisine, "Dünyanın en rahat teknik direktörüyüm. Kulübeye bakıyorum, 2-3 kişi var zorlanmıyorum! Biz böyle de yürürüz'" dediğini aktardı. Hocasını 'Evliya Çelebi'ye benzeten Cengiz, "Fatih hocamız yükü sırtıra alıp, ses çıkarmadan yürüyecek karakterde" dedi.
    1. 30.5.2018
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