Leo Franco teknik direktör oldu – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    teknik direktör oldu

    <a href="/index/leo-franco?id=795344b7-11a7-43d9-84a1-c65d851bfab9" class="" rel="tag">Leo Franco</a> teknik direktör oldu

    'ya çıkmayı garantileyen Huesca, ile bir yıllığına anlaştı.

    'ya çıkmayı garantileyen Huesca, ile bir yıllığına anlaştı. Bir dönem kalesini de koruyan 41 yaşındaki Arjantinli, son olarak Huesca forması giymiş ve 2016 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

    1. 29.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    teknik direktör oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN