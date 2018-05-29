Leo Franco teknik direktör oldu
La Liga'ya çıkmayı garantileyen Huesca, Leo Franco ile bir yıllığına anlaştı.
La Liga'ya çıkmayı garantileyen Huesca, Leo Franco ile bir yıllığına anlaştı. Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan 41 yaşındaki Arjantinli, son olarak Huesca forması giymiş ve 2016 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
- 29.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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