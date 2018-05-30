Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti

Seçimi kazanır kazanmaz kolları sıvayan Abdurrahim Albayrak'ın ilk hamlesi, Ryan Donk'un menajerini İstanbul'a çağırmak oldu. Hollandalı oyuncunun menajeri sezonu Albayrak'ın teklif ettiği 750 bin euro'dan 1+1 yıllık teklifi kabul etmedi. Donk için 1 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istedi, Uzakdoğu ve ABD'den teklifler olduğu bilgisini de verdi.