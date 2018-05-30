Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Donk’un menajeri ’ı şok etti

    Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti

    kazanır kazanmaz kolları sıvayan 'ın ilk hamlesi, 'un menajerini 'a çağırmak oldu.

    kazanır kazanmaz kolları sıvayan 'ın ilk hamlesi, 'un menajerini 'a çağırmak oldu. Hollandalı oyuncunun menajeri sezonu Albayrak'ın teklif ettiği 750 bin euro'dan 1+1 yıllık teklifi kabul etmedi. Donk için 1 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istedi, Uzakdoğu ve ABD'den teklifler olduğu bilgisini de verdi.

    1. 30.5.2018
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