Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Seçimi kazanır kazanmaz kolları sıvayan Abdurrahim Albayrak'ın ilk hamlesi, Ryan Donk'un menajerini İstanbul'a çağırmak oldu.
Seçimi kazanır kazanmaz kolları sıvayan Abdurrahim Albayrak'ın ilk hamlesi, Ryan Donk'un menajerini İstanbul'a çağırmak oldu. Hollandalı oyuncunun menajeri sezonu Albayrak'ın teklif ettiği 750 bin euro'dan 1+1 yıllık teklifi kabul etmedi. Donk için 1 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme istedi, Uzakdoğu ve ABD'den teklifler olduğu bilgisini de verdi.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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