UEFA’da karar zamanı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da karar zamanı

    <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a>’da karar zamanı

    Cuma günü açıklama yapılması bekleniyor

    Galatasaray'da herkes 'dan gelecek kararı beklemeye başladı. Cuma günü açıklanması beklenilen karar sonrasında transfer çalışmalarına ve yeni sezon hazırlıklarına başlanacak. 7 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, sarı-kırmızılı takım henüz kimse ile masaya oturmadı. UEFA'nın kararının açıklamasının ardından yol haritası çizilecek. Men cezasını atlatan sarı-kırmızılı ekibin, bütçe sınırlaması cezası alması bekleniyor. Bu durumda Galatasaray sattığı kadar oyuncu alabilecek.
    1. 29.5.2018 01:06
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