UEFA’da karar zamanı
Cuma günü açıklama yapılması bekleniyor
Galatasaray'da herkes UEFA'dan gelecek kararı beklemeye başladı. Cuma günü açıklanması beklenilen karar sonrasında transfer çalışmalarına ve yeni sezon hazırlıklarına başlanacak. 7 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, sarı-kırmızılı takım henüz kimse ile masaya oturmadı. UEFA'nın kararının açıklamasının ardından yol haritası çizilecek. Men cezasını atlatan sarı-kırmızılı ekibin, bütçe sınırlaması cezası alması bekleniyor. Bu durumda Galatasaray sattığı kadar oyuncu alabilecek.
- 29.5.2018 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
UEFA’da karar zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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